Κλιμακώνει τις επιχειρήσεις στη Γάζα το Ισραήλ, σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις για νέα εκεχειρία

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να βομβαρδίζει και σήμερα στόχος της Χαμάς στη Γάζα εν μέσω αδιεξόδου για την ανανέωση της εκεχειρίας με την τρομοκρατική οργάνωση. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία εκεχειρίας, που προέβλεπε απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς και αποφυλάκιση Παλαιστίνιων κρατούμενων από το Ισραήλ, κατέρρευσε, με ευθύνη της τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως καταγγέλλει η ισραηλινή πλευρά, η οποία απέσυρε τη διαπραγματευτική της ομάδα από το Κατάρ.

Μάλιστα, η Χαμάς είχε ισχυριστεί την Παρασκευή ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία απελευθέρωση άλλου ομήρου αν δεν υπάρξει εκεχειρία.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε «πάνω από 400 στόχους» στη Λωρίδα της Γάζας. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς και αυτή του Ισλαμικού Τζιχάντ ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν χθες «ομοβροντία ρουκετών» με στόχο ισραηλινές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Τελ Αβίβ. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι εκτοξεύτηκαν «πάνω από 250 ρουκέτες» και ότι σκοτώθηκαν δύο στρατιώτες – οι πρώτες απώλειες μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι από την αρχή του πολέμου μέχρι σήμερα έχουν εντοπίσει 800 τούνελ της Χαμάς. Εξ αυτών τα 500 έχουν εξουδετερωθεί, ενώ κάποια από αυτά βρίσκονται ακόμα και μέσα σε σχολεία.

