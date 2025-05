Κιρ Στάρμερ: Kαταδίκασε την επίθεση στην Ουάσινγκτον - Nα εξαλειφθεί ο αντισημιτισμός

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την επίθεση έξω από το Εβραϊκό Μουσείο στην Ουάσινγκτον που έγινε την Τετάρτη (21/05) στοίχισε τη ζωή σε δύο εργαζόμενους στην ισραηλινή πρεσβεία, ζητώντας να «εξαλειφθεί» ο αντισημιτισμός «όπου κι αν εμφανίζεται».

«Καταδικάζω δριμύτατα την αντισημιτική επίθεση μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ» που σημειώθηκε στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, έγραψε σε ανάρτησή του στο X ο Βρετανός πρωθυπουργός.

I thoroughly condemn the antisemitic attack outside the Capital Jewish Museum in Washington DC.



Antisemitism is an evil we must stamp out wherever it appears.



My thoughts are with their colleagues, family and loved ones, and, as always, I stand in solidarity with the Jewish…