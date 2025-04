Κινέζοι στρατιώτες στην Ουκρανία: Όλα όσα μας είπαν οι Ρώσοι ήταν ψέμα

Οι δύο Κινέζοι υπήκοοι που αιχμαλωτίστηκαν στο ουκρανικό μέτωπο ισχυρίστηκαν ότι δεν τους έστειλε στον πόλεμο η κινεζική κυβέρνηση και περιέγραψαν τις κακουχίες τους στις τάξεις των Ρώσων.

Ο ένας από τους αιχμαλώτους, ο Γουάνγκ Γκουανγκτζούν, δήλωσε ότι έγινε στόχος ρωσικών «χημικών όπλων» αμέσως μετά την αιχμαλωσία του από έναν Ουκρανό στρατιώτη, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο.

Wang Guangjun addressed the citizens of his country at a press conference:



You shouldn't do this. Everything we heard from the Russians is not true. It turned out that Russia is not so strong, and Ukraine is not so weak. Therefore, it is better not to participate in wars at all. pic.twitter.com/WukZRPdDtp