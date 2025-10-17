Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα «ξήλωσε» εννέα κορυφαίους στρατηγούς σε μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες εκκαθαρίσεις του κατά του στρατού εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με το BBC. Οι εννέα άνδρες θεωρούνται ύποπτοι για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Κίνας.

Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν στρατηγοί τριών αστέρων και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, που είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων.

Η δήλωση χαρακτήρισε την αποβολή ως μέρος μιας εκστρατείας κατά της διαφθοράς, αλλά αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να θεωρηθεί και πολιτική εκκαθάριση. Η εξέλιξη αυτή πραγματοποιείται την παραμονή της ολομέλειας του κόμματος, όπου η Κεντρική Επιτροπή θα συζητήσει το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας και θα ψηφίσει για τα νέα μέλη.

Οι εννέα αξιωματούχοι είναι:

Χε Γουεϊντόνγκ – Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής (ΚΣΕ)

Μιάο Χούα – Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικού Έργου της CMC

Χε Χονγκτζούν – Εκτελεστικός αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Πολιτικού Έργου της CMC

Γουάνγκ Σιουμπίν – Εκτελεστικός αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Κοινών Επιχειρήσεων της CMC

Λιν Ξιανγκγιάνγκ – Διοικητής του Ανατολικού Θεάτρου

Qin Shutong – Πολιτικός Επίτροπος του Στρατού

Γιουάν Χουαζί – Πολιτικός Επίτροπος του Ναυτικού

Γουάνγκ Χουμπίν – Διοικητής Πυραυλικών Δυνάμεων

Γουάνγκ Τσούνινγκ – Διοικητής Ένοπλης Αστυνομίας

Από αυτούς, ο Χε Γουεϊντόνγκ θεωρούνταν ο πιο εξέχων, ως ο δεύτερος υψηλόβαθμος αξιωματούχος στον στρατό της Κίνας μετά τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος προεδρεύει της CMC. Ήταν επίσης μέλος του Πολιτικού Γραφείου, του ανώτατου οργάνου λήψης αποφάσεων του κόμματος, καθιστώντας τον το πρώτο εν ενεργεία μέλος του Πολιτικού Γραφείου που ερευνήθηκε.

Η εκκαθάριση έρχεται μετά από μικρότερης κλίμακας δημόσιες εκκαθαρίσεις στρατιωτικών αξιωματούχων τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των πρώην υπουργών Άμυνας Γουέι Φενγκχέ και Λι Σανγκφού. Κορυφαίοι στρατηγοί των Πυραυλικών Δυνάμεων απομακρύνθηκαν επίσης, με έναν από τους αντικαταστάτες τους να είναι ο Wang Houbin – ένας από τους εννέα αξιωματούχους που αποβλήθηκαν από το κόμμα.

Στο πολιτικό επίπεδο, αξιωματούχοι δεν έχουν γλιτώσει, όπως η εξαφάνιση του υπουργού Εξωτερικών Τσιν Γκανγκ το 2023. Ο προτεινόμενος αντικαταστάτης του, Λιου Τζιαντσάο, δεν έχει εμφανιστεί από τον Ιούλιο.

Ο Νιλ Τόμας, ερευνητής κινεζικής πολιτικής στο Ινστιτούτο Πολιτικής της Κοινωνίας της Ασίας, δήλωσε στο BBC Chinese ότι οι εκκαθαρίσεις του Σι στοχεύουν στην προβολή ισχύος.