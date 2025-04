Κίνα: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 21 τραυματίες από έκρηξη σε κατοικημένη περιοχή

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, 21 τραυματίστηκαν και δύο αγνοούνται από έκρηξη που συγκλόνισε κατοικημένη περιοχή της πόλης Ταϊγιουάν στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Σύννεφα καπνού δημιουργήθηκαν από την έκρηξη και έσπασαν τζάμια σε γειτονικά κτίρια, όπως μετέδωσαν την Τετάρτη (30/04) τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 1:17 μ.μ στην πόλη Ταϊγιουάν της επαρχίας Σανσί, σύμφωνα με πληροφορίες από το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua και το κρατικό δίκτυο CCTV, χωρίς όμως να αναφερθούν τα αίτια του περιστατικού.

Δύο άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, σύμφωνα με το CCTV.

Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, τη γνησιότητα του οποίου δεν έχει ωστόσο πιστοποιήσει το Reuters, δείχνει πολλά οχήματα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες έξω από ένα κτίριο και πυκνό καπνό να βγαίνει από τα αυτοκίνητα και από τα παράθυρα κάποιων κατοικιών.

Σημειώνεται, πως συνολικά 210 πυροσβέστες και 43 πυροσβεστικά οχήματα μετέβησαν στο σημείο της έκρηξης, μετέδωσε το CCTV.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua η φωτιά έχει κατασβεστεί.

Το κινεζικό υπουργείο διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών έστειλε μια ομάδα, για να συντονίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης και διέταξε τις έρευνες από όροφο σε όροφο για να διακριβωθεί ο αριθμός των εγκλωβισμένων μέσα στο κτίριο.

An #explosion rocked a residential community in #China's #Taiyuan this afternoon. Thick smoke was seen billowing from the site, with windows shattered in nearby buildings. Casualty details are still unknown. pic.twitter.com/8qB6ahGRA9