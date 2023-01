Κίνα: Τι σημαίνει η μείωση του πληθυσμού για την ίδια και τον πλανήτη

Η Κίνα βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο να χάσει τη θέση της ως της πιο πυκνοκατοικημένης χώρας στον κόσμο από την Ινδία, αφού ο πληθυσμός της συρρικνώθηκε για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1960.

Ο πληθυσμός της χώρας, μειώθηκε το 2022 σε 1,411 δισεκατομμύρια, μειωμένος κατά περίπου 850.000 άτομα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανακοίνωσε το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας (NBS) κατά τη διάρκεια ενημέρωσης την Τρίτη για τα ετήσια στοιχεία.

Η τελευταία φορά που ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε ήταν το 1961, κατά τη διάρκεια ενός λιμού που σκότωσε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη τη χώρα.

Αυτή τη φορά, ένας συνδυασμός παραγόντων βρίσκεται πίσω από την πτώση:

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, εάν διατηρηθεί, η τάση θα μπορούσε την ίδια στιγμή να δημιουργήσει πρόβλημα για τον υπόλοιπο κόσμο, με την Κίνα να παίζει βασικό ρόλο στην προώθηση της παγκόσμιας ανάπτυξης ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία.

Τι σημαίνει αυτό για την Κίνα

Η μείωση του πληθυσμού, σύμφωνα με το BBC, είναι πιθανό να επιδεινώσει τα προβλήματα της Κίνας με το γηράσκον εργατικό δυναμικό και να καθυστερήσει την ανάπτυξη, προσθέτοντας στα δεινά της καθώς παλεύει να ανακάμψει από την πανδημία.

Οι ηλικιωμένοι της Κίνας αποτελούν πλέον σχεδόν το ένα πέμπτο του πληθυσμού της, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι η χώρα θα μπορούσε να βαδίσει σε μια παρόμοια πορεία με την Ιαπωνία, η οποία εισήλθε σε τρεις δεκαετίες οικονομικής στασιμότητας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 που συνέπεσε με τη γήρανση του δημογραφικού της πληθυσμού.

Η Κίνα σημειώνει μία από τις χειρότερες οικονομικές επιδόσεις της εδώ και δεκαετίες εξαιτίας του Covid.

Η οικονομία της Κίνας βρίσκεται ήδη σε δύσκολη θέση, καθώς θα αναπτυχθεί μόλις κατά 3% το 2022 - μία από τις χειρότερες επιδόσεις του τελευταίου σχεδόν μισού αιώνα, χάρη στα πολύμηνα λουκέτα του Covid και την ιστορική ύφεση στην αγορά ακινήτων.

Υπάρχουν επίσης κοινωνικές επιπτώσεις. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της Κίνας είναι πιθανό να υποστεί πιέσεις, καθώς θα υπάρχουν λιγότεροι εργαζόμενοι για να χρηματοδοτήσουν πράγματα όπως οι συντάξεις και η υγειονομική περίθαλψη - καθώς η ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Θα υπάρχουν επίσης λιγότεροι άνθρωποι για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους, καθώς πολλοί νέοι εργάζονται ήδη για να συντηρούν τους γονείς τους και τα δύο ζευγάρια παππούδων και γιαγιάδων.

Τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο

Η πανδημία έχει δείξει ότι τα εσωτερικά προβλήματα της Κίνας μπορούν να επηρεάσουν τη ροή του εμπορίου και των επενδύσεων, με τα lockdowns και τους συνοριακούς ελέγχους να διακόπτουν τις αλυσίδες εφοδιασμού.

H επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας δεν θα επιβράδυνε μόνον την παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά ενδέχεται να απειλήσει τις φιλοδοξίες της Κίνας να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

«Η περιορισμένη ικανότητα της Κίνας να αντιδρά σε αυτή τη δημογραφική αλλαγή θα οδηγήσει πιθανότατα σε πιο αργά αναπτυξιακά αποτελέσματα τα επόμενα 20 έως 30 χρόνια και θα επηρεάσει την ικανότητά της να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια σκηνή με τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε τον περασμένο Αύγουστο το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Η Κίνα φαίνεται επίσης πιθανό φέτος να χάσει τη θέση της ως του πολυπληθέστερου έθνους στον κόσμο από την Ινδία, της οποίας ο πληθυσμός και η οικονομία αναπτύσσονται ταυτόχρονα.

«Η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος νικητής», έγραψε στο Twitter ο Γι Φουξιάν, ο οποίος μελετά τα κινεζικά δημογραφικά στοιχεία στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison.

Ωστόσο, ενώ ο Γι είπε ότι η οικονομία της Ινδίας θα μπορούσε κάποτε να ξεπεράσει τις ΗΠΑ, ωστόσο έχει ακόμη δρόμο να διανύσει. Η Ινδία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, έχοντας ξεπεράσει το Ηνωμένο Βασίλειο πέρυσι, και ορισμένοι ειδικοί έχουν εκφράσει ανησυχία για τη χώρα που δεν δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες απασχόλησης για να συμβαδίσει με το διευρυνόμενο εργατικό δυναμικό της.

Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές λένε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια θετική πλευρά με τα νέα από την Κίνα.

«Τόσο για την κλιματική αλλαγή όσο και για το περιβάλλον, ένας μικρότερος πληθυσμός είναι όφελος και όχι κατάρα», έγραψε στο Twitter η Μέρι Γκάλαχερ, διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν.

