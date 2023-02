Κίνα: Στους δρόμους οι συνταξιούχοι για τις περικοπές στις παροχές υγείας

Εκατοντάδες συνταξιούχοι βγήκαν στους δρόμους στις κινεζικές πόλεις Γουχάν και Νταλιάν σήμερα για να διαμαρτυρηθούν για τις περικοπές στις ιατρικές παροχές, σύμφωνα με τους κατοίκους και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τις εκτεταμένες διαδηλώσεις πέρυσι για τους περιορισμούς της COVID.

Στην κεντρική πόλη Γουχάν, εκατοντάδες κυρίως ηλικιωμένοι διακρίνονταν έξω από το κεντρικό πάρκο Zhongshan της πόλης σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

After the Feb. 8 protests,#Wuhan government still hasn't resolved the health insurance issue. A second protest erupted today.

Protesters confront police, an elderly man falls to the ground.#ChinaProtests pic.twitter.com/lWD581haTH