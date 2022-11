Κίνα: Στον νότιο Ειρηνικό κατέληξαν τα συντρίμμια του πυραύλου

Τα απομεινάρια του τεράστιου κινεζικού πυραύλου έπεσαν στη Γη την Παρασκευή, μετά από ανεξέλεγκτη επανείσοδο στην ατμόσφαιρα και συγκεκριμένα πάνω από τον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό.

Η Διαστημική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι τα συντρίμμια από τον πύραυλο Long March 5B, τον μεγαλύτερο της Κίνας, είχαν εισέλθει ξανά στην ατμόσφαιρα, αλλά η ακριβής τοποθεσία πρόσκρουσης δεν ήταν ακόμη γνωστή.

Η είδηση είχε προκαλέσει ανησυχία σε διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, όπου ο εναέριος χώρος πολλών αεροδρομίων στην Ισπανία έκλεισε ως προληπτικό μέτρο.

Οι αρχές έκλεισαν προσωρινά τον εναέριο χώρο πάνω από τα αεροδρόμια της Βαρκελώνης, της Ταραγόνα, του Ρέους και της Ίμπιζα.

«Η Διαστημική Διοίκηση των ΗΠΑ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο πύραυλος Long March 5B #CZ5B της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας εισήλθε ξανά στην ατμόσφαιρα πάνω από τον νότιο-κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό στις 4.01 π.μ. MDT/10.01 UTC στις 11/4», ανέφερε στο Twitter η Διοίκηση Διαστήματος των ΗΠΑ.

Αυτά ήταν υπολείμματα από τον πύραυλο Long March 5B που εκτόξευσε τη μονάδα Mengtian - το τελευταίο εξάρτημα του διαστημικού σταθμού Tiangong της Κίνας.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που κομμάτια κινεζικού πυραύλου πραγματοποιούν ανεξέλεγκτη επανείσοδο.

Στις 30 Ιουλίου, υπολείμματα ενός άλλου Long March 5B έπεσαν πίσω στη Γη αφού άνοιξαν ένα πύρινο μονοπάτι πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό.

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China Long March 5B #CZ5B rocket re-entered the atmosphere over the south-central Pacific Ocean at 4:01am MDT/10:01 UTC on 11/4. For details on the uncontrolled reentry’s impact location, we once again refer you to the #PRC.