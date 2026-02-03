Κίνα: Προειδοποιεί τον Παναμά για «υψηλό τίμημα» μετά την ακύρωση του συμβολαίου με την CK Hutchison

Η Κίνα προειδοποίησε τον Παναμά την Τρίτη ότι θα πληρώσει «υψηλό τίμημα», μετά την απόφαση δικαστηρίου που ακύρωσε τη σύμβαση της CK Hutchison, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για τη λειτουργία δύο λιμένων στη Διώρυγα του Παναμά.

Το Γραφείο Υποθέσεων Χονγκ Κονγκ και Μακάο της Κίνας χαρακτήρισε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Παναμά «παράλογη», «επαίσχυντη» και «αξιολύπητη», δεσμευόμενο παράλληλα να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των κινεζικών εταιρειών.

Η δικαστική απόφαση της περασμένης εβδομάδας ακύρωσε μια βασική σύμβαση που κατείχε από τη δεκαετία του 1990 η Panama Ports Company, θυγατρική της CK Hutchison, για τη λειτουργία τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στις εισόδους της Διώρυγας, τόσο στον Ειρηνικό όσο και στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η απόφαση, η οποία επικαλέστηκε συνταγματικές παραβιάσεις και ανησυχίες για το δημόσιο συμφέρον, θεωρήθηκε νίκη για την Ουάσινγκτον, εν μέσω της εντεινόμενης αντιπαλότητας ΗΠΑ–Κίνας για τον έλεγχο των παγκόσμιων εμπορικών οδών.

Παράλληλα, απειλεί να τινάξει στον αέρα την προτεινόμενη πώληση, από τον όμιλο του Χονγκ Κονγκ, 43 λιμένων σε 23 χώρες - συμπεριλαμβανομένων των δύο στη Διώρυγα του Παναμά - συνολικής αξίας 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε κοινοπραξία με επικεφαλής την BlackRock και τη Mediterranean Shipping Company.

«Η απόφαση αγνόησε τα γεγονότα, παραβίασε την εμπιστοσύνη και έθιξε σοβαρά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των επιχειρήσεων του Χονγκ Κονγκ της Κίνας», ανέφερε το Γραφείο Υποθέσεων Χονγκ Κονγκ και Μακάο σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Κίνα διαθέτει επαρκή μέσα και εργαλεία, καθώς και την αναγκαία ισχύ και ικανότητα, για να υπερασπιστεί μια δίκαιη και ορθή διεθνή οικονομική και εμπορική τάξη», προσέθεσε.

«Εάν οι αρχές του Παναμά επιμείνουν να κάνουν το δικό τους, σίγουρα θα πληρώσουν βαρύ τίμημα, τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά», κατέληξε το γραφείο.

Η απόφαση του δικαστηρίου έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τις αμερικανικές αρχές. Ο Τζον Μούλενααρ, πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για την Κίνα, τη χαρακτήρισε «νίκη για την Αμερική».

Χωρίς να κατονομάζει ευθέως τις ΗΠΑ, το κινεζικό γραφείο ανέφερε ότι «κάποια χώρα έχει χρησιμοποιήσει τακτικές εκφοβισμού για να αναγκάσει άλλες χώρες να υποταχθούν στη θέλησή της» και ότι ο Παναμάς «υποχώρησε οικειοθελώς» απέναντι σε μια ηγεμονική δύναμη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρχικά είχε πανηγυρίσει την προτεινόμενη πώληση των λιμένων αξίας 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κάλεσε τις ΗΠΑ να «πάρουν πίσω» τη Διώρυγα του Παναμά, επικαλούμενος την αυξανόμενη κινεζική επιρροή.

Τέλος, η θυγατρική της CK Hutchison δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι ασυμβίβαστη με το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου της είχε παραχωρηθεί η λειτουργία των λιμένων.