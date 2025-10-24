Κίνα: Το Πεκίνο θέλει να αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση των νοικοκυριών, για τόνωση της οικονομίας

Η Κίνα θα αυξήσει το ποσοστό των κρατικών επενδύσεων για τη διαβίωση των πολιτών και θα αυξήσει «σημαντικά» το ποσοστό της οικιακής κατανάλωσης στο ΑΕΠ κατά τα επόμενα πέντε χρόνια, δήλωσαν αξιωματούχοι στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Τα σχόλια αυτά έγιναν μετά την παρουσίαση από την Κίνα του σχεδίου για τους οικονομικούς και άλλους πολιτικούς στόχους για την περίοδο 2026-2030 την Πέμπτη, το οποίο έδειξε ότι η ηγεσία έδωσε προτεραιότητα στη μεταποίηση και την εξάρτηση από την τεχνολογία έναντι της κατανάλωσης.

«Η Κίνα πρέπει να επιδιώξει να επιτύχει σημαντικές καινοτομίες σε βασικές τεχνολογίες», δήλωσε ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σε συνάντηση τον Αύγουστο σχετικά με το νέο πενταετές σχέδιο, σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Xinhua την Παρασκευή.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να προωθηθεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ταλέντων στον τομέα της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ενώ το σχέδιο κλίνει περισσότερο προς την τεχνολογική καινοτομία και τις βιομηχανικές αναβαθμίσεις, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υποσχέθηκαν περισσότερες προσπάθειες για την τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης.

Ο πρώτος σημαντικός στόχος του επόμενου πενταετούς σχεδίου είναι να διατηρηθεί η οικονομική ανάπτυξη σε «λογικά» επίπεδα και να αυξηθεί «σημαντικά» το ποσοστό της κατανάλωσης των νοικοκυριών στο ΑΕΠ, δήλωσε ο Χαν Γουένσιου, αναπληρωτής διευθυντής της κεντρικής επιτροπής οικονομικών και χρηματοοικονομικών υποθέσεων, σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο.

Δεν ανέφερε το ακριβές ποσοστό.



Η κατανάλωση των νοικοκυριών στην Κίνα υστερεί κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε σχέση με τους παγκόσμιους μέσους όρους, ενώ οι επενδύσεις που βασίζονται στο χρέος υπερβαίνουν κατά περίπου 20 μονάδες.

«Η ενίσχυση της εγχώριας αγοράς αποτελεί στρατηγική βάση για τον εκσυγχρονισμό της Κίνας... Υπάρχει περιθώριο και δυναμικό για την Κίνα να επεκτείνει την εγχώρια ζήτηση», δήλωσε ο Ζενγκ Σαντζιέ, επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων.

Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο ρυθμό της σε ένα χρόνο το τρίτο τρίμηνο, καθώς η εύθραυστη εγχώρια ζήτηση την έκανε να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απροσδόκητη έντονη δραστηριότητα των εξαγωγικών εργοστασίων της, παρά τους αμερικανικούς δασμούς, πυροδοτώντας ανησυχίες σχετικά με τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις μακροχρόνιες διαρθρωτικές ανισορρο

Ο Τζιανγκ Τζινκουάν, επικεφαλής του γραφείου ερευνών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, αναμένει ότι το ΑΕΠ της χώρας θα φτάσει τα 140 τρισεκατομμύρια γουάν (19,65 τρισεκατομμύρια δολάρια) φέτος, σε σύγκριση με τα 101,5 τρισεκατομμύρια γιουάν κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου.