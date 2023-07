Κίνα: Δύο νεκροί από τον τυφώνα Ντοκσούρι - Εγκαταλείπουν τις εστίες τους κάτοικοι του Πεκίνου (vid)

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα Δευτέρα στο Πεκίνο λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή της κινεζικής πρωτεύουσας από την Παρασκευή, τις οποίες προκαλεί ο τυφώνας Ντοκσούρι, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες διάσωσης εντόπισαν δύο σορούς σε χειμάρρους στη συνοικία Μεντούγκου του Πεκίνου, σύμφωνα με την εφημερίδα Λαϊκή Ημερησία.

Οι κινεζικές αρχές έθεσαν σήμερα το Πεκίνο σε ύψιστο συναγερμό για πλημμύρες. Μεγάλος μέρος των προαστίων του Πεκίνου «αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων, πτώσεων βράχων και χειμάρρων λάσπης», τόνισαν οι αρχές που εξέδωσαν και κόκκινη προειδοποίηση για πλημμύρες.

Σημειώνεται ότι ο τυφώνας Ντοκσούρι έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο έξι ανθρώπων στις Φιλιππίνες. Η τροπική καταιγίδα, αν και με μειωμένη ένταση, πλήττει από την Παρασκευή την Κίνα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Πεκίνου, η πόλη δέχθηκε 170,9 χιλιοστά νερού σε διάστημα 40 ωρών, από το Σάββατο το βράδυ ως το μεσημέρι σήμερα, τοπική ώρα. Πρόκειται για ποσότητα νερού σχεδόν ίση με τον μέσο όρο του συνόλου των βροχοπτώσεων που καταγράφονται στην κινεζική πρωτεύουσα όλο τον Ιούλιο.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο Πεκίνο ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο Ντοκσούρι είναι ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν πλήξει την Κίνα εδώ και χρόνια και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στη νότια επαρχία Φουζιάν, αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις εξακολουθούν να πλήττουν το Πεκίνο, όπως και τις επαρχίες Χεμπέι και Σανσί αλλά και την πόλη Τιανζίν.

Οι τοπικές αρχές της κινεζικής πρωτεύουσας διατηρούν την πόλη σε κόκκινο συναγερμό, τον ύψιστο, ενώ ο Υδρολογικός Σταθμός του Πεκίνου αναθεώρησε επί τα χείρω την προειδοποίησή του για πλημμύρες, καθώς προβλέπονται νέες βροχοπτώσεις και υπερχειλίσεις ποταμών.

Περισσότεροι από 31.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ ανεστάλησαν οι εργασίες σε περισσότερα από 4.000 εργοτάξια. Περίπου 2.000 κτίρια ελέγχθηκαν για ζημιές. Τα δύο αεροδρόμια του Πεκίνου ακύρωσαν περισσότερες από 180 πτήσεις σήμερα το πρωί, ενώ εκατοντάδες άλλες καθυστέρησαν.

Η εταιρεία διαχείρισης των σιδηροδρόμων έστειλε τρόφιμα και πόσιμο νερό σε επιβάτες τρένων που παρέμειναν εγκλωβισμένοι στη διάρκεια της νύκτας.

Στη βόρεια επαρχία Χεμπέι ένας οδηγός αγνοείται αφού δύο φορτηγά έπεσαν από γέφυρα που κατέρρευσε στην πόλη Μπαοντίνγκ χθες, Κυριακή, ενώ τμήμα σιδηροδρομικής γέφυρας στην πόλη Σιζαζχουάγνκ παρασύρθηκε από τα νερά ποταμού, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

#TyphoonDoksuri , the fifth typhoon of this year, made landfall in East China's Fujian province on Friday morning, bringing with it powerful winds and heavy rain. pic.twitter.com/Tdogyp8Gnz