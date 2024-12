Κίνα: Έκαναν την εμφάνισή τους τα νέα μαχητικά αεροσκάφη έκτης γενιάς (vids)

Εικόνες από δύο καινούρια κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη με stealth χαρακτηριστικά έκαναν την εμφάνιση τους, με ειδικούς στον τομέα της άμυνας να λένε ότι είναι σαφώς προηγμένα σχέδια, χωρίς όμως να υπάρχουν αρκετές λεπτομέρειες για οριστικά συμπεράσματα.

Το κρυφό «υπερόπλο» εντοπίστηκε πάνω από την Κίνα και εικάζεται ότι η χώρα μπορεί να είναι στα πρόθυρα της αποκάλυψης νέων πολεμικών αεροσκαφών υψηλών επιδόσεων.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο αμυντικών ειδήσεων και αναλύσεων “The War Zone”, τα μαχητικά αεροσκάφη εικάζεται ότι έχουν την ικανότητα να πετάνε στα όρια του διαστήματος και έχουν σχεδιαστεί για να στοχεύουν αμερικανικά αεροσκάφη και πλοία που δεν μπορούσαν να προσεγγιστούν πριν.

Yes, China Just Flew Another Tailless Next-Generation Stealth Combat Aircraft



In less than 24hrs, two previously unseen Chinese advanced combat jet designs have broken cover & both are already undergoing flight testing.



What we know & a lot we don't: https://t.co/u6zCHOlLVt