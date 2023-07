Κίνα: Έντεκα νεκροί από κατάρρευση οροφής σχολικού γυμναστηρίου (vid)

Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση της οροφής γυμναστηρίου σε δευτεροβάθμιο σχολείο στη βορειοανατολική Κίνα, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η οροφή κατέρρευσε χθες Κυριακή λίγο πριν από τις 15:00 [σ.σ. τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας] στην Τσιτσιχάρ, στην επαρχία Χαϊλονγκτζιάνγκ, σύμφωνα με το πρακτορείο. Στο εσωτερικό βρίσκονταν 19 άνθρωποι, εκ των οποίων 4 πρόλαβαν να διαφύγουν, όμως οι υπόλοιποι 11 παγιδεύτηκαν.

Ως τις 03:00 σήμερα [σ.σ. 22:00 χθες Κυριακή ώρα Ελλάδας] είχαν ανασυρθεί 13 άνθρωποι από τα συντρίμμια, εκ των οποίων «τρεις δεν είχαν ζωτικές ενδείξεις» και άλλοι έξι «υπέκυψαν» καθώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τους σώσουν, σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

Ten people dead, one trapped after school gym's roof collapses in Qiqihar, China https://t.co/eQyeoAmzKs via @ABCaustralia