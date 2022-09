Κίνα: 17 νεκροί από φωτιά σε εστιατόριο

Δεκαεπτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εστιατόριο στην πόλη Τσανγκτσούν της βορειοανατολικής Κίνας, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι CCTV.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια μεσημεριανού γεύματος.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

A restaurant fire killed 17 and injured three on Wednesday in the city of #Changchun, northeast China's Jilin Province, according to local authorities. pic.twitter.com/o0VB6g0Z4Y