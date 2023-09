Κιμ Γιονγκ Ουν σε Πούτιν: Στηρίζω τον ιερό σας πόλεμο κατά της Δύσης (vid)

Σε εξέλιξη βρίσκεται το τετ α τετ των προέδρων της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας με τον Κιμ Γιονγκ Ουν να δίνει τον τόνο δηλώνοντας μπροστά στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία διεξάγει έναν ιερό πόλεμο με τη Δύση και ότι οι δύο χώρες θα πολεμήσουν από κοινού τον «ιμπεριαλισμό».

«Η Ρωσία έχει ξεσηκωθεί σε έναν ιερό αγώνα για να προστατεύσει την κυριαρχία και την ασφάλειά της... ενάντια στις ηγεμονικές δυνάμεις», είπε ο Κιμ στον Πούτιν μέσω μεταφραστή.

«Θα υποστηρίζουμε πάντα τις αποφάσεις του προέδρου Πούτιν και της ρωσικής ηγεσίας... και θα είμαστε μαζί στη μάχη κατά του ιμπεριαλισμού».

Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος είχε επιφυλάξει θερμή υποδοχή στον Κιμ Γιονγκ Ουν τον οποίο καλωσόρισε στο κοσμοδρόμιο Vostochny στην πόλη Αμούρ το πρωί της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος).

Στο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ο πρόεδρος της Ρωσίας φαίνεται να υποδέχεται τον ηγέτη της Βόρεια Κορέας ενώ γύρω τους βρίσκονται άνδρες ασφαλείας και φωτογράφοι.

"Glad to see you. How was your trip?"



Putin and Kim Jong-un met at the Vostochny Cosmodrome.



North Korean leader Kim Jong Un has said his first visit to Russia in nearly four years was a clear show of the "strategic importance" of the two countries' relations.



The North Korean… pic.twitter.com/Voft25QASC