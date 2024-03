Κίεβο: Συνέλαβε δύο ύποπτους ως πράκτορες της Ρωσίας - Θα ανατίναζαν σιδηροδρομική γραμμή

Ουκρανοί αξιωματικοί ασφαλείας συνέλαβαν δύο άτομα ως ύποπτα ότι ενήργησαν για λογαριασμό της Ρωσίας επιχειρώντας να ανατινάξουν μια σιδηροδρομική γραμμή που χρησιμοποιείται για μεταφέρονται όπλα στην ανατολική Ουκρανία, στο πλαίσιο της μάχης του Κιέβου απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU).

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι όπως έγινε γνωστό είναι κάτοικοι του Κιέβου και του Χαρκόβου, είχαν τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιφέρεια Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας και σχεδίαζαν να τον πυροδοτήσουν εξ αποστάσεως, αλλά συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω από αξιωματικούς της SBU, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ukraine detains suspected Russian agents trying to blow up strategic rail line, spy agency says



