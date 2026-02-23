Κίεβο: Πιθανόν αυτή την εβδομάδα ο επόμενος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου

Στο τέλος αυτής της εβδομάδας ενδέχεται να λάβει χώρα ακόμα ένας γύρος συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης τη Δευτέρα.

Η Ουκρανία, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι και τη Γενεύη, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου που ξεκίνησε με την εισβολή της Μόσχας το 2022.

«Νομίζω ότι στο τέλος της εβδομάδας, αυτής της εβδομάδας», δήλωσε ο Κυρίλο Μπουδάνοφ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τον επόμενο γύρο συνομιλιών.

«Δεν είναι μυστικό ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες, αλλά σίγουρα προχωράμε και πλησιάζουμε τη στιγμή που όλες οι πλευρές θα πρέπει να λάβουν τελικές αποφάσεις – είτε να συνεχίσουν αυτόν τον πόλεμο είτε να μεταβούν στην ειρήνη», ανέφερε το γραφείο του προέδρου, σύμφωνα με τα λεγόμενά του.

Ο Μπουδάνοφ είπε επίσης ότι η επόμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα και ότι θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη, όταν οι δύο χώρες επέστρεψαν 157 αιχμαλώτους πολέμου η καθεμία. Δεν έδωσε συγκεκριμένο αριθμό.

Ερωτηθείς για τη συμπεριφορά της Ρωσίας στις συνομιλίες, ο Μπουδάνοφ είπε ότι ήταν «συγκρατημένη, ευγενική και επαγγελματική».

«Συμπεριφέρονται με απόλυτα διπλωματικό τρόπο. Είναι επίσης σαφές σε όλους ότι έχουμε διαφορετικές θέσεις», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Μπουδάνοφ είπε ότι η Ουκρανία «κάνει τα πάντα» για να οργανώσει μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας, αλλά ότι προς το παρόν αυτό είναι «πολύ δύσκολο».