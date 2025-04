Κίεβο: Ουκρανία και ΗΠΑ σημειώνουν «ουσιαστική πρόοδο» στη συμφωνία για τα ορυκτά

Η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημειώσει «ουσιαστική πρόοδο» στις συνομιλίες τους για μια συμφωνία για τα ορυκτά και θα υπογράψουν μνημόνιο στο εγγύς μέλλον, δήλωσε την Τετάρτη η πρώτη αναπληρώτρια πρωθυπουργός Γιούλια Σβυρίντενκο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει μια διμερή συμφωνία για τα ορυκτά, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να τερματίσει τον πόλεμο της Ουκρανίας κατά της ρωσικής εισβολής. Ο Τραμπ τη θεωρεί επίσης ως έναν τρόπο να ανακτήσει δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν δαπανήσει οι ΗΠΑ για στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει την προηγούμενη στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ ως δάνεια.

«Οι τεχνικές ομάδες μας έχουν εργαστεί πολύ διεξοδικά για τη συμφωνία και υπάρχει σημαντική πρόοδος. Το νομικό μας προσωπικό έχει προσαρμόσει αρκετά σημεία στο σχέδιο συμφωνίας», δήλωσε η Σβυρίντενκο σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο X.

We have now agreed with the American side to record this progress in the relevant memorandum of intent. We are preparing to complete the formalization of the agreement in the near future.