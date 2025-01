Αρκετούς στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας έπληξε η Ουκρανία την Τρίτη (14/1), μια επίθεση που όπως τη χαρακτηρίζει το Κίεβο «είναι η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου».

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, αποθήκες πυρομαχικών και εργοστάσια χημικών χτυπήθηκαν έγιναν στόχοι της ουκρανικής επίθεσης, κάποιοι εκ των οποίων απείχαν εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Πηγές της υπηρεσίας πληροφοριών SBU της Ουκρανίας είπαν στο BBC ότι η ολονύκτια επίθεση ήταν ένα «οδυνηρό πλήγμα» στην ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει πόλεμο.

Day 1055. Last night Ukraine attacked 12 regions in rf.



It was the most massive attack ever with over 200 drones.



russians must feel the evil they started returns as a boomerang. pic.twitter.com/obFuYdOqtr