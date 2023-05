Κίεβο: Η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε drone - Ακούγονται εκρήξεις και πυρά (vid)

Την κατάρριψη «εχθρικού drone» στο Κίεβο ανακοίνωσαν απόψε ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του προέδρου Ζελένσκι, και ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης Σερχίι Πόπκο, λίγη ώρα αφότου ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού στην ουκρανική πρωτεύουσα και υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις και σποραδικά πυρά.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους διασκορπίστηκαν στη συνοικία Σολομιάνσκι (δυτικά). Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβέστες για να σβήσουν πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε τετραώροφο κτήριο, συμπλήρωσε.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή τραυματισμούς.

Enemy drones are successfully shot down over #Kyiv. pic.twitter.com/XUWPmSfrw1