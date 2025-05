Εντείνεται το διπλωματικό θρίλερ

Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες Ουκρανίας - Ρωσίας στην Τουρκία, καθώς αργά το βράδυ το Κρεμλίνο ανακοίνωσε τη σύνθεση της ρωσικής αποστολής που θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να περιλαμβάνονται σε αυτήν ο Πούτιν και Λαβρόφ.

Συγκεκριμένα, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι επικεφαλής της αποστολής θα είναι ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, ενώ στην ομάδα περιλαμβάνονται επίσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλουζίν, ο διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων Ιγκόρ Κοστιουκόφ και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Αλεξάντερ Φόμιν.

«Περιμένω να δω ποιος θα έρθει από τη Ρωσία και μετά θα αποφασίσω τα βήματα που πρέπει να κάνει η Ουκρανία», δήλωσε νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος, εκφράζοντας αμφιβολίες για την προθυμία της Μόσχας να συμβάλει στην αποκλιμάκωση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε μήνυμά του το βράδυ της Τετάρτης (14/5) πως συζήτησε με την ομάδα του για τη μορφή των επερχόμενων συνομιλιών στην Τουρκία, αναμένοντας να δει ποιος θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία πριν αποφασίσει την επόμενη κίνηση της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και σε πληροφορίες που θέλουν τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να εξετάζει το ενδεχόμενο να παραστεί στις συνομιλίες στην Άγκυρα, σημειώνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τον ισχυρότερο παράγοντα επιρροής στη διαδικασία.

«Αυτή η εβδομάδα ίσως πραγματικά να αλλάξει πολλά. Όλα κρίνονται αυτή τη στιγμή», ανέφερε με νόημα, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την έκβαση των επαφών.

Ο Ζελένσκι δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους ηγέτες και τις χώρες που συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στη Ρωσία για να σταματήσουν οι επιθέσεις και να ανοίξει ο δρόμος για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

«Η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο και τις απώλειες. Ευχαριστώ κάθε χώρα και ηγέτη που πιέζει τη Μόσχα να σταματήσει τους βομβαρδισμούς, ώστε να υπάρξουν ουσιαστικές συνομιλίες σε επίπεδο όπου μπορούν να ληφθούν πραγματικές αποφάσεις», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνούς πίεσης για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης.

Today we held several meetings with the team regarding the format in Türkiye. I am waiting to see who will come from Russia, and then I will decide which steps Ukraine should take. So far, the signals from them in the media are unconvincing.



We also hear that President Trump is… pic.twitter.com/DurxIKaMih