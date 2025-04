Ουκρανία: Ανακοίνωσε πως έπληξε εργοστάσιο κατασκευής drones στο Ταταρστάν

Ανακοίνωση ότι επλήγη εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στην τοποθεσία Γελαμπούγκα, στη ρωσική δημοκρατία του Ταταρστάν, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων από τα σύνορα της Ουκρανίας, εξέδωσαν την Τετάρτη (23/04) οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

‼️The General Staff of Ukraine confirmed the strike on the factory for the production of shaheds in Tatarstan russia



The production capacity of the enterprise is about 300 UAVs per day. It is located in the Yelabuga district at a distance of 1054 km from the state border pic.twitter.com/29EjB2dEcK