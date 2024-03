Κηδεία Ναβάλνι: Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας - Μετ' εμποδίων η οργάνωση της τελετής (pics&vid)

Εν μέσω δρακόντειων μέτρων ασφαλείας θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή η κηδεία του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, δύο εβδομάδες μετά τον ξαφνικό θάνατό του σε σωφρονιστικό ίδρυμα.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία της Ρωσίας θα καταγράφει τα διαβατήρια αυτών που θα προσέρχονται στην εκκλησία της εικόνας της Θεοτόκου, η οποία η οποία βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press.

Επίσης, η τελετή θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του Ναβάλνι στο Youtube, όπως υποστηρίζουν οι συνεργάτες του.

Οι ίδιοι είχαν καταγγείλει ότι αντιμετώπισαν πολλά εμπόδια στην προσπάθεια οργάνωσης της τελετής καθώς δυσκολεύτηκαν να μισθώσουν νεκροφόρα για να μεταφέρει τη σορό του εκλιπόντος Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης.

Πολλές εκκλησίες στη Μόσχα αρνήθηκαν να κάνουν τη λειτουργία, πριν τους δεχτεί μία στην περιοχή Maryino της πρωτεύουσας, όπου κάποτε ζούσε ο Ναβάλνι πριν από τη δηλητηρίασή του το 2020, τη θεραπεία στη Γερμανία και τη σύλληψή του κατά την επιστροφή του στη Ρωσία, λένε οι υποστηρικτές του.

Η Εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού Soothe My Sorrows, η οποία συμφώνησε να πραγματοποιήσει τη λειτουργία, δεν το ανέφερε στη σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η αστυνομία εθεάθη την Πέμπτη να τοποθετεί φράγματα ελέγχου του πλήθους στην εκκλησία.

Η ταφή πρόκειται να γίνει στο κοντινό νεκροταφείο Borisovskoye, όπου βρίσκεται κι εκεί η αστυνομία από χθες Πέμπτη.

Οι συνεργάτες του Ναβάλνι λένε ότι ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης ήταν κοντά στην απελευθέρωση πριν από το θάνατό του

Η μητέρα του πέρασε οκτώ ημέρες προσπαθώντας να πείσει τις αρχές να απελευθερώσουν το πτώμα μετά τον θάνατό του.

Αρχικά οι αρχές δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να παραδώσουν τη σορό επειδή έπρεπε να κάνουν εξετάσεις. Η μητέρα του, 69 ετών, απηύθυνε έκκληση μέσω βίντεο στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να την αφήσει να θάψει με αξιοπρέπεια τη σορό του.

40 police cars have gathered near the Soothe My Sorrows church in Moscow where Aleksey Navalny's funeral service will be held.



The Kremlin won't likely allow a large gathering of people to bid farewell to Navalny as it seeks to prevent even the slightest form of dissent in the… pic.twitter.com/mmJrZBlk4J