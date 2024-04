Κένυα: Σφοδρές καταστροφές από τις πλημμύρες - Αναβάλλεται το άνοιγμα των σχολείων

Την αναβολή του ανοίγματος των σχολείων για μια εβδομάδα ανακοίνωσαν οι Αρχές της Κένυας τη Δευτέρα (29/04), εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων οφειλόμενων στο κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, οι οποίες έχουν προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες, όπου τουλάχιστον 76 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Μάρτιο.

Το άνοιγμα των σχολείων μετά τις διακοπές προβλεπόταν σήμερα, όμως οι βροχοπτώσεις έχουν πλήξει πολλά σχολικά κτίρια, γεγονός που ώθησε το υπουργείο Παιδείας να καθυστερήσει την επανέναρξη των μαθημάτων.

Οι συνέπειες των βροχών «σε ορισμένα σχολεία είναι τόσο σοβαρές που θα ήταν παράλογο να διακινδυνεύσουμε τις ζωές των μαθητών και του προσωπικού προτού ληφθούν μέτρα ώστε να εγγυηθούμε επαρκή ασφάλεια», εξήγησε ο υπουργός Παιδείας, Εζεκιήλ Ματσόγκου, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του.

Το υπουργείο αποφάσισε έτσι «να αναβάλει το άνοιγμα όλων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σχολείων για μια εβδομάδα, ως τη Δευτέρα 6η Μαΐου 2024», πρόσθεσε.

Ξαφνικές πλημμύρες βύθισαν κάτω από νερά δρόμους κι ολόκληρες συνοικίες, εκτοπίζοντας πάνω από 130.000 ανθρώπους, μεγάλο μέρος των οποίων ζει στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι, σύμφωνα με αριθμούς της κυβέρνησης που δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο (27/04).

Εξήντα τέσσερα δημόσια σχολεία στο Ναϊρόμπι, ή σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου των σχολείων, «πλήττονται» από τις πλημμύρες, δήλωσε την Παρασκευή ο δεύτερος τη τάξει στο υπουργείο Παιδείας, Μπέλιο Κίπσανγκ.

Στο μεταξύ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, πλεούμενο που μετέφερε «μεγάλο αριθμό ανθρώπων» ανατράπηκε και ναυάγησε την Κυριακή στην κομητεία του ποταμού Τάνα, ανακοίνωσε ο κενυατικός Ερυθρός Σταυρός, διευκρινίζοντας πως 23 άνθρωποι διασώθηκαν από τις ομάδες του.

Μεγάλο μέρος της ανατολικής Αφρικής πλήττεται τις τελευταίες εβδομάδες από καταρρακτώδεις βροχές με φονικές συνέπειες· στην Τανζανία, έχασαν τη ζωή τους 155 άνθρωποι.

Στο Μπουρούντι, οι Αρχές έκαναν λόγο για 96.000 εσωτερικά εκτοπισμένους εξαιτίας των σχεδόν ασταμάτητων βροχοπτώσεων για μήνες.

