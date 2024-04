Κένυα: Δέκα νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου - Ανάμεσά τους ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

Δέκα νεκροί είναι ο απολογισμός από τη συντριβή ελικοπτέρου, στο οποίο επέβαιναν στην περιοχή Σίνταρ της δυτικής Κένυας, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της αφρικανικής χώρας Ουίλιαμ Ρούτο.

Ανάμεσά τους, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των κενυατικών ενόπλων δυνάμεων, ο πτέραρχος Φράνσις Ομόντι Ογκόλα, και άλλοι εννέα στρατιωτικοί.

«Με μεγάλη θλίψη, ανακοινώνω τον θάνατο του πτεράρχου Φράνσις Ομόντι Ογκόλα», δήλωσε ο πρόεδρος της Κένυας, διευκρινίζοντας ότι σκοτώθηκαν άλλοι εννέα στρατιωτικοί, ενώ επέζησαν δύο επιβαίνοντες στο μοιραίο ελικόπτερο.

