Κένυα: Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός - Στους 26 οι νεκροί από την κατολίσθηση

Ο αριθμός των νεκρών από την κατολίσθηση στην κοιλάδα Ριφτ στη δυτική Κένυα αυξήθηκε σε 26, δήλωσε την Κυριακή κυβερνητικός εκπρόσωπος, έπειτα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις του Σαββάτου.

Είκοσι πέντε άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 26 άλλοι διασώθηκαν μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην κομητεία Ελγκέγιο-Μαρακουέτ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ίσαακ Μουαούρα. Οι περισσότεροι από τους διασωθέντες νοσηλεύονται.

Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει στρατιωτικά αεροσκάφη και ειδικούς αντιμετώπισης καταστροφών για τη διεξαγωγή επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, πρόσθεσε ο Μουαούρα.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τα τελευταία χρόνια σε κατολισθήσεις και πλημμύρες στην Κένυα, με επιστήμονες να επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί ολοένα πιο έντονα και συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στο χειρότερο περιστατικό πέρυσι, 61 άνθρωποι σκοτώθηκαν από κατολίσθηση λάσπης και ξαφνικές πλημμύρες στην κεντρική Κένυα.

Κατολισθήσεις στην ανατολική Ουγκάντα, γειτονική της Κένυας, έχουν επίσης σκοτώσει τουλάχιστον 13 ανθρώπους την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό της Ουγκάντας.