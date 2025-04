Κέλογκ (Ειδ. απεσταλμένος ΗΠΑ): Θετικές οι συνομιλίες στο Λονδίνο με την Ουκρανία

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Κιθ Κέλογκ χαρακτήρισε την Τετάρτη (23/04) θετικές τις συνομιλίες που διεξήχθησαν στον Λονδίνο με τον προσωπάρχη του Ουκρανού πρόεδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Άντριι Γερμάκ.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην πολεμική οδηγία του προέδρου Τραμπ για τον πόλεμο ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία», ενώ πρόσθεσε ότι «να σταματήσουμε τους σκοτωμούς, να επιτύχουμε ειρήνη και να βάλουμε την Αμερική μπροστά».

Positive talks in London with @AndriyYermak It's time to move forward on President Trump's UKR-RU war directive: stop the killing, achieve peace, and put America First 🇺🇸 https://t.co/33YzwvFfdi