Κατζ: Ο πόλεμος θα συνεχιστεί για «όσο χρειαστεί»

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν θα συνεχιστεί για «όσο χρειαστεί», προσθέτοντας ότι «πολλές χιλιάδες» από τις δυνάμεις ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της κοινής εκστρατείας με τις ΗΠΑ.

«Η επιχείρηση θα συνεχιστεί χωρίς χρονικό όριο, για όσο χρειαστεί, μέχρι να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας και να κερδίσουμε αποφασιστικά την εκστρατεία», τόνισε ο Ισραέλ Κατζ απευθυνόμενος σε ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές. Τόνισε δε ότι ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καθορίζουν από κοινού τη στρατηγική του πολέμου.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος βρίσκεται σε «πολύ ολοκληρωμένο» στάδιο, πριν υποχωρήσει κάπως από αυτή τη θέση.