Νέα επίσκεψη Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή - Στον Λίβανο απεσταλμένος του Μπάιντεν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα αναχωρήσει σήμερα για τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς η Ουάσιγκτον πιέζει για την έναρξη διαπραγματεύσεων κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μετά το θάνατο του αρχηγού της Χαμάς, Γιάχια Σινουάρ.

Το τελευταίο ταξίδι του κορυφαίου Αμερικανού διπλωμάτη στην περιοχή, το ενδέκατο από την επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 από την τρομοκρατική ομάδα Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, έρχεται ακόμη και όταν το Ισραήλ έχει εντείνει τη στρατιωτική του εκστρατεία στον Λίβανο κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ο Μπλίνκεν θα συζητήσει με τους περιφερειακούς ηγέτες τη σημασία του τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, τρόπους χάραξης ενός σχεδίου μετά τη σύγκρουση για τον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς και πώς να επιτευχθεί μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το ταξίδι του κορυφαίου διπλωμάτη θα ξεκινήσει με το Ισραήλ, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους υπόλοιπους προορισμούς.

«Σε όλη την περιοχή, ο υπουργός Μπλίνκεν θα συζητήσει τη σημασία του τερματισμού του πολέμου στη Γάζα, την εξασφάλιση της απελευθέρωσης όλων των ομήρων και την ανακούφιση του πόνου του παλαιστινιακού λαού», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Θα συνεχίσει τις συζητήσεις για τον σχεδιασμό της περιόδου μετά τη σύγκρουση και θα τονίσει την ανάγκη χάραξης μιας νέας πορείας προς τα εμπρός που θα επιτρέπει στους Παλαιστίνιους να ξαναχτίσουν τις ζωές τους», αναφέρεται.

Παράλληλα, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου που βρίσκεται στη Βηρυτό, Άμος Χόχσταϊν είχε νωρίτερα σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό της χώρας με στόχο εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θέλουμε ειρήνη, εργαζόμαστε γι' αυτήν, βάση του ψηφίσματος 1701 που όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Διαπραγματεύομαι με τη λιβανέζικη και την ισραηλινή κυβέρνηση για κάποιους μηχανισμούς εφαρμογής του ψηφίσματος αυτού» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άμος Χόχσταϊν.

Σημειώνεται ότι πριν από την επίσκεψη του Χόχσταϊν, το Ισραήλ φέρεται να παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα έγγραφο την περασμένη εβδομάδα με τους όρους του ώστε να επιτευχθεί διπλωματική λύση για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο.

Το ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι μόνο ο στρατός του Λιβάνου και οι κυανόκρανοι της συγκεκριμένης ειρηνευτικής αποστολής (UNIFIL) επιτρέπεται να αναπτύσσουν δυνάμεις στον νότιο Λίβανο και θεσπίζει την παύση των εχθροπραξιών εκατέρωθεν των συνόρων.

Νωρίτερα, προειδοποίηση απηύθυνε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ίσραελ Κατς, δηλώνοντας ότι «τα χτυπήματα θα συνεχιστούν μέχρι να καταρρεύσει η Χεζμπολάχ».

«Στις φλόγες η Βηρυτός» ανέφερε, σε ανάρτησή του στο Χ. «Τεράστιες πυρκαγιές φαίνονται πάνω από τη Βηρυτό καθώς περισσότερα από 15 κτίρια χτυπήθηκαν μετά από προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους κατοίκους» τόνισε.

Beirut in flames. A wide-scale Israeli attack targeted Hezbollah's financial infrastructure in Beirut and across Lebanon last night. Massive fires were seen above Beirut as over 15 buildings were struck following evacuation warnings to residents. Hezbollah has paid and will… pic.twitter.com/TH0L9v1J3I