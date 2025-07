Κατς: Τα πλήγματα στη Συρία είναι σαφής προειδοποίηση προς το καθεστώς

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του έστειλε «σαφή προειδοποίηση στο συριακό καθεστώς» πλήττοντας έναν τομέα της νότιας Συρίας για να εμποδίσει τις κυβερνητικές δυνάμεις να καταλάβουν ένα χωριό Δρούζων.

Τα ισραηλινά πλήγματα, που στόχευσαν έναν τομέα όπου φονικές συγκρούσεις έφεραν αντιμέτωπους Δρούζους μαχητές και Βεδουίνους, ήταν «ένα σαφές μήνυμα και προειδοποίηση στο συριακό καθεστώς. Δεν θα επιτρέψουμε να πάθουν κακό οι Δρούζοι στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια», δήλωσε ο Κατς, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

⚡️⭕️Israeli War Minister Israel Katz:



The Israeli military bombed targets in Syria as a clear message and warning to the Syrian regime - we will not allow harm to come to the Druze in Syria.

