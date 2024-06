Κατς σε Ιράν: Ένα καθεστώς που απειλεί με καταστροφή αξίζει να καταστραφεί

Ο υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Ίσραελ Κατς απάντησε το Σάββατο στις απειλές της Τεχεράνης για έναν «εξοντωτικό πόλεμο» εάν το Ισραήλ εξαπολύσει μια πλήρους κλίμακας επίθεση στο Λίβανο κατά της προσκείμενης στο Ιράν Χεζμπολάχ.

«Η απάντησή μου στο Ιράν είναι σαφής: 1. Εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τα πυρά της και δεν αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο, θα δράσουμε εναντίον της με πλήρη ισχύ μέχρι να αποκατασταθεί η ασφάλεια και οι κάτοικοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους», έγραψε ο Κατζ στο Χ.

«2. Ένα καθεστώς που απειλεί με καταστροφή αξίζει να καταστραφεί», συμπλήρωσε.

Iran threatens today to destroy Israel if Israel fully responds to Hezbollah attacks from Lebanon.

My response to Iran is clear:

1. If Hezbollah does not cease its fire and withdraw from southern Lebanon, we will act against it with full force until security is restored and…