Κατς προς κατοίκους της Γάζας: Ο μόνος τρόπος να σταματήσει ο πόλεμος είναι να απαιτείτε την απομάκρυνση της Χαμάς

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς προειδοποίησε τους Παλαιστίνιους στη Γάζα ότι ο στρατός θα επιχειρήσει σύντομα και σε άλλες περιοχές της Λωρίδας, ενώ τους προέτρεψε να μιμηθούν τους πολίτες στην Μπέιτ Λαχίγια που ξεσηκώθηκαν κατά της Χαμάς.

«Κάτοικοι της Γάζας, οι IDF θα επιχειρήσουν σύντομα με ένταση και σε περιοχές της Γάζας και θα πρέπει να απομακρυνθείτε από εκεί για την προστασία σας από τις ζώνες μάχης», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

«Τα σχέδια είναι έτοιμα και έχουν εγκριθεί. Η Χαμάς διακινδυνεύει τη ζωή σας και θα σας κάνει να χάσετε τα σπίτια σας και όλο και περισσότερες εκτάσεις που θα προστεθούν στην ισραηλινή αμυντική διάταξη», είπε ο Κατς, αναφερόμενος στην επεκτεινόμενη νεκρή ζώνη κατά μήκος των συνόρων της Γάζας.

«Πάρτε μάθημα από τους κατοίκους της Μπέιτ Λαχίγια. Όπως έκαναν, θα πρέπει επίσης να απαιτήσετε την απομάκρυνση της Χαμάς από τη Γάζα και την άμεση απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει ο πόλεμος», κατέληξε.

Διαδήλωση στη βόρεια Γάζα πραγματοποίησαν την Τρίτη (25/03) εκατοντάδες Παλαιστίνιοι ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου και φωνάζοντας συνθήματα κατά της Χαμάς, όπως «Έξω η Χαμάς».

«Έξω, έξω, έξω, Χαμάς φύγε», φώναζαν οι διαδηλωτές όπως φαίνεται από μια ανάρτηση στο Χ, προφανώς από την περιοχή Μπέιτ Λαχίγια της Γάζας την Τρίτη.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε φαίνεται κόσμος να κάνει πορεία σε έναν σκονισμένο δρόμο ανάμεσα σε κατεστραμμένα από τον πόλεμο σπίτια.

Οι αναρτήσεις ξεκίνησαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Τρίτης (25/03).

Το Reuters ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει το μέρος όπου πραγματοποιήθηκε η διαδήλωση από κτίρια, στύλους υπηρεσιών κοινής ωφελείας και σχεδιαγράμματα δρόμων, τα οποία ταιριάζουν με τις δορυφορικές εικόνες στην περιοχή. Το Reuters δεν ήταν ωστόσο σε θέση να διακριβώσει με ανεξάρτητο τρόπο την ημερομηνία του βίντεο.

In a rare protest in Hamas-controlled Gaza, hundreds marched in Beit Lahiya with white flags, calling to end Hamas rule and release the Israeli hostages. The demonstration took place yesterday outside the Indonesian Hospital. Read more: https://t.co/YT9u0eSiLZ pic.twitter.com/KVgcluAoUV