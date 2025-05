Κατς: Ο Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ και ο Χαλίλ αλ-Χαγιά είναι οι επόμενοι στόχοι των IDF

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς προειδοποιεί ότι μετά την εξουδετέρωση του Μοχάμεντ Σινουάρ, την οποία επιβεβαίωσαν το Σάββατο και οι IDF, σειρά έχουν οι Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ και Χαλίλ αλ-Χαγιά, στην προσπάθεια του Ισραήλ να βρει όλους τους υπεύθυνους για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, οισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι εξουδετέρωσε τον Μοχάμεντ Σινουάρ, επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, στις 13 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες δηλώσεις του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

We eliminated the Head of Hamas, again. He happens to be a Sinwar too.