Κατς: Η Αίγυπτος πρέπει να ανοίξει πάλι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι η Αίγυπτος πρέπει να «πειστεί» να ανοίξει εκ νέου το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με τη Γάζα για να «επιτρέψει τη συνέχιση της παράδοσης της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ο Ίσραελ Κατς σε ανακοίνωσή του δηλώνει ότι «το κλειδί για την αποτροπή μιας ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας είναι τώρα στα χέρια των Αιγύπτιων φίλων μας», προσθέτοντας ότι οι ξένοι επικριτές που κατηγορούν το Ισραήλ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα κάνουν λάθος.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας δήλωσε επίσης ότι η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς «δεν θα ελέγχει το πέρασμα της Ράφα - αυτή είναι μια αναγκαιότητα ασφαλείας στην οποία δεν θα συμβιβαστούμε», τόνισε.

«Χθες, μίλησα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον και την Γερμανίδα υπουργό Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ σχετικά με την ανάγκη να πειστεί η Αίγυπτος να ανοίξει ξανά το πέρασμα της Ράφα για να επιτρέψει τη συνέχιση της παράδοσης διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Σήμερα, θα συζητήσω το θέμα με τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών κ. Ταγιάνι», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «ο κόσμος αναθέτει την ευθύνη για την ανθρωπιστική κατάσταση στο Ισραήλ, αλλά το κλειδί για την πρόληψη μιας ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα βρίσκεται τώρα στα χέρια των Αιγυπτίων φίλων μας. Η Χαμάς δεν θα ελέγξει το πέρασμα της Ράφα - αυτή είναι μια αναγκαιότητα ασφαλείας για την οποία δεν θα συμβιβαζόμαστε».

