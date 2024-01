Κατολίσθηση στην Κίνα: 11 νεκροί, «μάχη με το χρόνο» για να βρεθούν επιζώντες

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν σήμερα την κινητοποίησή τους με την ελπίδα να βρουν και να ανασύρουν ζωντανούς κατοίκους που θάφτηκαν όταν κατολίσθηση έπληξε ορεινή περιοχή της Κίνας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 11 άνθρωποι, σύμφωνα με το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα, στις 05:51 (τοπική ώρα· προχθές Κυριακή στις 23:51 ώρα Ελλάδας), στο χωριό Λιανγκσούι, στην κομητεία Τζενσιόνγκ της επαρχίας Γιουνάν, όπου συνολικά 47 άνθρωποι θάφτηκαν σε 18 κατοικίες. Οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εσπευσμένη απομάκρυνση 200 και πλέον άλλων ανθρώπων.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν τη «κούρσα με τον χρόνο» για να εντοπίσουν και να ανασύρουν αγνοούμενους καθώς οι θερμοκρασίες βρίσκονται υπό το μηδέν, σημείωσε το Νέα Κίνα.

«Οι επιχειρήσεις (...) συνεχίζονται όλη τη νύχτα», είπε στο πρακτορείο ο πυροσβέστης Λι Σενγκλόνγκ, καθώς το χωριό είναι σκεπασμένο από το χιόνι.

Από τους 47 ανθρώπους που καταπλακώθηκαν, οι 11 ανασύρθηκαν νεκροί, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των θυμάτων, που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα το βράδυ.

Επιτόπου επιχειρούν κάπου 1.000 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης με δεκάδες ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και περίπου 120 οχήματα, κατά το Νέα Κίνα.

Η κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζονται σωστικά συνεργεία καθώς αναζητούσαν επιζώντες στα συντρίμμια μετάλλων και μπετόν. Σε άλλο βίντεο διακρίνονται κάτοικοι γύρω από φωτιά που έβαλαν για να ζεσταθούν και καθώς έτρωγαν στιγμιαία νουντλς.

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής συμμετέχουν και αυτοί στην επιχείρηση αρωγής, σημείωσε το πρακτορείο.

«Το χωριό μας δεν είναι μακριά», είπε στο Νέα Κίνα ο Χονγκ Τζιε, 38 ετών. «Ήρθαμε κυρίως να μοιράσουμε είδη πρώτης ανάγκης, να ετοιμάσουμε φαγητό, να το μοιράσουμε σε όσους το έχουν ανάγκη», πρόσθεσε.

Ο όγκος των βράχων που καταπλάκωσε μέρος του χωριού ήταν «100 μέτρα πλάτος και 60 μέτρα ύψος, με βάθος περίπου 6 μέτρων», εξήγησε ο Γου Τζουνγιάο, διευθυντής της υπηρεσίας Φυσικών Πόρων και Σχεδιασμού στην Τζιαοτόνγκ, την πόλη στην οποία υπάγεται διοικητικά το χωριό Λιανγκσούι.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε χθες Δευτέρα τα σωστικά συνεργεία να «κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να περιοριστεί ο αριθμός των θυμάτων».

Στη Γιουνάν, ορεινή επαρχία, ζουν πολλά μέλη εθνικών μειονοτήτων. Είναι από τις φτωχότερες περιοχές της Κίνας.

Η καταστροφή έγινε σε αγροτική περιοχή πλαισιωμένη από επιβλητικά βουνά, σκεπασμένα από χιόνια. Δεν έχει δοθεί ακόμη επίσημα καμιά εξήγηση για τα αίτια.

