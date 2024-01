Κίνα: Δύο νεκροί από την κατολίσθηση στην επαρχία Γιουνάν - Δεκάδες αγνοούμενοι (vid)

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας από κατολίσθηση, ενώ δεκάδες αγνοούνται, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη υπό συνθήκες χιονόπτωσης και θερμοκρασίες υπό το μηδέν.

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι από 18 σπίτια αγνοούνται, όπως μετέδωσε η κρατική Κεντρική Τηλεόραση της Κίνας (CCTV). Δύο από τους αγνοούμενους είχαν βρεθεί νεκροί νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας.

