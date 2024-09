Κατηγορηματική διάψευση της Τεχεράνης: Το Ιράν δεν έχει παραδώσει βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη δεν έχει παραδώσει βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες δεν θα λύσουν κανένα πρόβλημα μεταξύ τους.

«Για άλλη μια φορά, οι ΗΠΑ και η E3 (σ.σ. αναφέρεται σε Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία)) ενεργούν με ελαττωματικές πληροφορίες και εσφαλμένη λογική. Το Ιράν ΔΕΝ έχει παραδώσει βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία. Περίοδος... Οι κυρώσεις δεν είναι λύση, αλλά μέρος του προβλήματος», δήλωσε ο υπουργός Αμπάς Αρακτσί σε ανάρτησή του στο X.

Once again, US and E3 act on faulty intelligence and flawed logic

- Iran has NOT delivered ballistic missiles to Russia. Period

- Sanction addicts should ask themselves: how is Iran able to make & supposedly sell sophisticated arms?

Sanctions r NOT a solution, but part of problem