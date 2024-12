Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Ρωσία - Διερευνάται πετρελαιοκηλίδα στη Μαύρη Θάλασσα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η νότια περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας, καθώς το πετρέλαιο εξακολουθεί να ξεβράζεται στις ακτές 10 ημέρες μετά την εμπλοκή δύο δεξαμενόπλοιων. Το πετρέλαιο προέρχεται από τα δεξαμενόπλοια τα οποία χτυπήθηκαν από καταιγίδα στις 15 Δεκεμβρίου. Το ένα από τα πλοία χωρίστηκε στη μέση, ενώ το άλλο προσάραξε.

Η ρύπανση, η οποία έχει καλύψει τις αμμώδεις παραλίες στο καλοκαιρινό θέρετρο Ανάπα και γύρω από αυτό, έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στα θαλασσοπούλια και σε όλα τα είδη, και πάνω από 10.000 άνθρωποι προσπαθούν να την καθαρίσουν.

Russian region declares emergency situation as Black Sea oil spill fallout widens https://t.co/QltVsQL8lY pic.twitter.com/US2Ds9ky2U

Ο Veniamin Kondratiev, κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, ανέφερε σε δήλωσή του ότι αποφάσισε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την περιφέρεια επειδή το πετρέλαιο εξακολουθεί να μολύνει τις ακτές στις περιοχές Αμάπα και Τεμριούκ.

«Αρχικά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς επιστημόνων και ειδικών, η κύρια μάζα του μαζούτ θα έπρεπε να είχε παραμείνει στον πυθμένα της Μαύρης Θάλασσας, γεγονός που θα επέτρεπε τη συλλογή του στο νερό», έγραψε ο Κοντράτιεφ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, και συμπλήρωσε: «Αλλά ο καιρός υπαγορεύει τις δικές του συνθήκες, ο αέρας θερμαίνεται και τα προϊόντα πετρελαίου ανεβαίνουν στην κορυφή. Ως αποτέλεσμα, μεταφέρονται στις παραλίες μας».

Ξεχωριστά, ένα κέντρο κρίσης που επικεντρώνεται στον καθαρισμό δήλωσε ότι η πλώρη ενός από τα δεξαμενόπλοια –του Volgoneft-239– είχε εντοπιστεί κάτω από το νερό και ότι οι δύτες θα ελέγξουν αν υπάρχει διαρροή πετρελαιοειδών από αυτό μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

⚠️Ecological disaster in Anapa due to oil spill, Black sea coast of Russia. pic.twitter.com/j50UqSzd3a