Κατάρρευση ανθρακωρυχείου στην Κίνα: 5 νεκροί, δεκάδες αγνοούμενοι

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στη χθεσινή κατάρρευση ορυχείου στην Κίνα, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από κρατικό μέσο ενημέρωσης, ενώ ξεκίνησαν εκ νέου οι έρευνες για τον εντοπισμό δεκάδων αγνοουμένων, η οποία είχε διακοπεί λόγω κατολίσθησης.

Οι εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν χθες όταν κατέρρευσε τμήμα του υπαίθριου ορυχείου στην περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας, στο βόρειο τμήμα της Κίνας, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης διακόπηκαν ύστερα από κατολίσθηση που σημειώθηκε χθες βράδυ, αλλά ξεκίνησαν εκ νέου, όπως μετέδωσε σήμερα το CCTV, σημειώνοντας ότι ο απολογισμός αυξήθηκε πλέον σε πέντε νεκρούς, έξι τραυματίες και 48 αγνοούμενους.

Video footage shows a collapse at a coal mine in northern China’s Inner Mongolia autonomous region, where several people have been killed and dozens are missing.



