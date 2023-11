Κατάρ: Ελεύθεροι 13 Ισραηλινοί όμηροι, 10 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος

«Επιβεβαιώνουμε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε 24 πολίτες που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, στους οποίους περιλαμβάνεται αριθμός γυναικών και παιδιών στο πλαίσιο της συμφωνίας της ανθρωπιστικής εκεχειρίας», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ Ανσαρί.

«Αριθμός Ταϊλανδών πολιτών επίσης απελευθερώθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας και κατευθύνονται στην έξοδό τους από τη Λωρίδα της Γάζας με τον Ερυθρό Σταυρό», πρόσθεσε.

We confirm that the ICRC has received 24 civilians that includes a number of civilian women and children, under the humanitarian truce agreement. A number of Thai citizens have also been released, and they are currently on their way out of the Gaza with the ICRC.