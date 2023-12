«Καταιγισμός» ρουκετών από τη Χαμάς στο κεντρικό Ισραήλ

«Καταιγισμός» ρουκετών εκτόξευσε η Χαμάς προς το κεντρικό Ισραήλ το μεσημέρι της Δευτέρας, τη στιγμή που ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Αμίρ Αβίβι επισήμανε πως το Ισραήλ βρίσκεται κοντά στον «πλήρη έλεγχο» της βόρειας Γάζας.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές η Χαμάς έχει εκτοξεύσει περισσότερες από 10.000 ρουκέτες προς το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου.

Στη σημερινή επίθεση της Χαμάς ένας 45χρονος τραυματίστηκε από θραύσματα στο πόδι του όταν πύραυλος έπληξε την πόλη Χολόν, δίπλα στο Τελ Αβίβ.

Την ίδια ώρα, ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού, Αμίρ Αβίβι, ανέφερε ότι «μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες, ο Ισραηλινός Στρατός θα έχει τον πλήρη έλεγχο του βόρειου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας».

«Είναι μια πολύ πυκνή περιοχή, ένα προπύργιο της Χαμάς, αλλά γεωγραφικά αυτό είναι μόνο το 20% της Λωρίδας της Γάζας. «Αλλά, είναι ένα σημαντικό επίτευγμα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης, 104 ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε ο στρατός. Επιπλέον, ο IDF ανέφεραν ότι 582 στρατιώτες έχουν τραυματιστεί μέσα στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε επίσης ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή εναντίον στρατιωτικού συγκροτήματος της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο ως απάντηση στις εκτοξεύσεις ρουκετών στη Γαλιλαία νωρίτερα σήμερα.

Επιπλέον, ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι αρκετοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο σε θέσεις του στρατού κατά μήκος των συνόρων.

Έφεδροι της 6ης Ταξιαρχίας απέτρεψαν μια απόπειρα της Χαμάς να επιτεθεί στον καταυλισμό τους στη Λωρίδα της Γάζας χθες το βράδυ, ανακοίνωσε το IDF.

Ανέφερε ότι οι χερσαίες δυνάμεις έλαβαν μια ειδοποίηση πληροφοριών για προγραμματισμένη επίθεση από τη Χαμάς. Τα στρατεύματα μπήκαν σε κατάσταση ετοιμότητας για την αναμενόμενη επίθεση της Χαμάς.

Η Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε πλήγματα στην περιοχή και τα χερσαία στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίον των ενόπλων της Χαμάς που βγήκαν από μια σήραγγα, λέει ο IDF.

Σύμφωνα με τον στρατό, εν μέσω της μάχης με τα όπλα και των χτυπημάτων, ένας εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε μέσα στο φρεάτιο της σήραγγας της Χαμάς, οδηγώντας σε πολλές δευτερεύουσες εκρήξεις.

Ο Ισραηλινός Στρατός κατέστρεψε αργότερα την είσοδο της σήραγγας που χρησιμοποιήθηκε για την απόπειρα επίθεσης, καθώς και άλλες υποδομές σήραγγας που βρέθηκαν στην περιοχή.

