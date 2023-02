Καταιγίδα στη Βραζιλία: Τουλάχιστον 36 νεκροί (vid)

Σφοδρή καταιγίδα που έφερε βροχοπτώσεις «ρεκόρ» στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους σε παραθαλάσσιες κοινότητες στην πολιτεία Σαν Πάουλου της Βραζιλίας, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις το σαββατοκύριακο του καρναβαλιού, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή, προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός των θυμάτων υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμα πιο βαρύς.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 35 θάνατοι στον δήμο Σαν Σεμπαστσιάου, περίπου 200 χιλιόμετρα από τη Σαν Πάουλου, την ομώνυμη πολιτειακή πρωτεύουσα, έκανε γνωστό η κυβέρνηση της πολιτείας.

Βορειότερα, στην παραθαλάσσια πόλη Ουμπατούμπα, κοριτσάκι έχασε τη ζωή του εξαιτίας των σφοδρών καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Heavy #rains in coastal areas of Brazil's southeast have caused #flooding and #landslides that killed 36 people and dislodged hundreds of others, according to a statement from #saopaulo state authorities on Sunday #Brazil #weather #Drone pic.twitter.com/xR9K2NMnO1