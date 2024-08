Στους έξι ανέρχονται μέχρι στιγμής οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους μετά το πέρας της τροπικής καταιγίδας Ντέμπι στον Κόλπο της Φλόριντας ως κυκλώνας, τη Δευτέρα (5/8). Κινούμενη προς τον Ατλαντικό ωκεανό, η καταιγίδα απειλεί την Τρίτη (6/8) να ρίξει μεγάλες ποσότητες βροχής και να προκαλέσει επικίνδυνη θαλασσοταραχή στην Τζόρτζια, τη Βόρεια και Νότια Καρολίνα. Ειδικότερα, το ύψος της βροχής αναμένεται να φθάσει τα 25 έως 51 εκατοστά κατά μήκος τμημάτων των ακτών της Τζόρτζιας, της Νότιας και Βόρειας Καρολίνας έως την Παρασκευή (9/8), με τους ειδικούς να προειδοποιούν για καταστροφικές πλημμύρες, όπως ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ.

Άνεμοι ταχύτητας 72 χιλιομέτρων την ώρα συνόδευαν την τροπική καταιγίδα καθώς κινείτο νότια της πόλης Σαβάνα, στην Τζόρτζια, νωρίς σήμερα το πρωί τοπική ώρα. Έως την Κυριακή, ισχυρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες σε τμήματα στις μεσοατλαντικές πολιτείες, προβλέπει το Κέντρο.

The @Tesla ADAS Operators are back at it validating a version of FSD Supervised v12.5.x on my Unprotected Left Turn today. Kind of a drizzly day in the remnants of Hurricane Debby. @Tesla_AI pic.twitter.com/wGVC8N05xI

HURRICANE WATCH has been issued from the Aucilla River to Yankeetown, Florida in pink with the potential for strengthening of Tropical Cyclone Debbie as it moves over the very warm eastern Gulf of Mexico waters (30+ deg. C) this weekend! Landfall early Monday with this farther… pic.twitter.com/j38pcSDbIs