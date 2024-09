Καταιγίδα Μπόρις: 15 νεκροί και μεγάλες καταστροφές

Στους 15 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί μετά την προέλαση της καταστροφικής καταιγίδας Μπόρις στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Λόγω της καταιγίδας, χιλιάδες άνθρωποι έχουν πληγεί, ενώ έχουν προκληθεί μεγάλες ζημιές, το ύψος των οποίων προς το παρόν δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Καταρρακτώδεις βροχές σάρωσαν από την Παρασκευή (13/9) αυτήν την περιοχή, με αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ποταμοί και χιλιάδες κάτοικοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σε ορισμένες περιπτώσεις με τη βοήθεια ελικοπτέρων, την ώρα που άλλοι βρήκαν καταφύγιο στις στέγες των σπιτιών τους ή των αυτοκινήτων τους.

Στη Ρουμανία τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, η Αυστρία ανακοίνωσε δύο νέους θανάτους, δύο άνδρες ηλικίας 70 και 80 ετών, έπειτα από τον θάνατο ενός πυροσβέστη μία ημέρα πριν.

Στην Τσεχία, η αστυνομία επιβεβαίωσε στο κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο τον θάνατο ενός ανθρώπου που πνίγηκε, όπως και το ότι αγνοούνται επτά άνθρωποι.

Από την πλευρά της, η πολωνική αστυνομία έκανε λόγο για τέσσερα θύματα στις πλημμυρισμένες περιοχές, με τον πρωθυπουργό της χώρας Ντόναλντ Τουσκ να ανακοινώνει μία άμεση βοήθεια ύψους ενός δισεκατομμυρίου ζλότι, ήτοι 235 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε όλες τις περιοχές τις οποίες οι αρχές κήρυξαν σε κατάσταση φυσικής καταστροφής για μια περίοδο 30 ημερών, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι ή δεν έχουν νερό, δρόμοι έχουν κοπεί στα δύο και τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων έχουν διακοπεί.

Νωρίτερα, ο Τουσκ ανακοίνωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με αξιωματούχους άλλων χωρών των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

«Θα παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει τις ζημιές», δήλωσε ο Τουσκ.

Σε ορισμένες πόλεις, όπως στην πολωνική κοινότητα Κλόντζκο, η στάθμη του νερού άρχισε να υποχωρεί, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής: δρόμοι έχουν κατακλυστεί από συντρίμμια, τζάμια έχουν σπάσει και κολόνες φωτισμού έχουν καταστραφεί.

