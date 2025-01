Kαταιγίδα Eowyn σε Βρετανία - Ιρλανδία: Ένας νεκρός, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα (vid)

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του στην Ιρλανδία και εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια είναι χωρίς ρεύμα στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς η καταιγίδα Eowyn έφερε ριπές ανέμων 183 χλμ την ώρα σαρώνοντας τα πάντα.

Το Met Office, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία του Νησιού, ανέφερε πως το Ντραμάλμπιν του Νότιου Λάναρκαϊρ στη Σκωτία κατέγραψε ριπή 161 χιλιομέτρων την ώρα. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ στην περιοχή, με τα αρχεία να ξεκινούν από το 1991 - πλην μερικών κενών.

Ένας άνδρας πέθανε όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του στην κομητεία Ντόνεγκαλ, δήλωσε η ιρλανδική αστυνομία. Η Ιρλανδία είχε τις ισχυρότερες ριπές ανέμου που έχουν καταγραφεί ποτέ, με αποτέλεσμα 725.000 ακίνητα να μείνουν χωρίς ρεύμα και περίπου 138.000 άτομα χωρίς νερό.

Zeer zware storm #Éowyn zorgt momenteel voor ravage in Ierland, Schotland en delen van Engeland, in #Galway zijn extreme windstoten tot 184 km/u gemeten. Hier eerste indrukken van onze verslaggevers ter plekke in Lahinch, county Clare, aan de westkust van Ierland. Later meer! pic.twitter.com/Ya3E3DOBzQ