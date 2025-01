Καταιγίδα Eowyn: Παραμένουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σε Ιρλανδία και Βρετανία

Εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια στην Ιρλανδία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκοτία παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, μετά το πέρασμα της εξαιρετικά ισχυρής καταιγίδας Eowyn.

Η καταιγίδα, την οποία η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία χαρακτήρισε χθες «πιθανόν την πιο ισχυρή» που πέρασε από τη Βρετανία τα τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια, έπληξε την περιοχή προχθές Παρασκευή με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, αεροσκάφη να καθηλώνονται στο έδαφος, δρομολόγια τρένων να αναστέλλονται και σχολεία να κλείνουν.

Η Ιρλανδία κατέγραψε τις πιο ισχυρές ριπές ανέμου στην ιστορία της κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, ενώ αναμενόταν νέα καταιγίδα το σαββατοκύριακο, που βαφτίστηκε Χερμίνια.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες της Βρετανίας και της Ιρλανδίας εξέδωσαν έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για χιονοπτώσεις, παγετό, ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις για Κυριακή και αύριο Δευτέρα.

Watching a storm undergo explosive cyclogenesis is truly one of the most spectacular meteorological processes to witness. Éowyn has just proven this once again. pic.twitter.com/DSfR8mXZsc