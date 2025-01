Καταιγίδα Έογουιν: Πάνω από 500.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στην Ιρλανδία

Οι σφοδροί άνεμοι της καταιγίδας Έογουιν δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα σε 500.000 νοικοκυριά στην Ιρλανδία, τα οποία το πρωί της Παρασκευής (24/01) δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Η ταχύτητά των ανέμων έφτασε στο ιστορικό ρεκόρ των 183 χιλιομέτρων την ώρα στη δυτική ακτή της χώρας.

Λόγω των ισχυρών ανέμων έχει κηρυχθεί κόκκινος συναγερμός για τους 5,4 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας, όπως και για τους κατοίκους της Βόρειας Ιρλανδίας και για ένα τμήμα της Σκωτίας και οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Άνεμοι ταχύτητας άνω των 100 χιλιομέτρων την ώρα έπνεαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής (24/01) στην Ιρλανδία, και η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της, η Met Eireann, ανακοίνωσε ότι το ιστορικό ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 1945 καταρρίφθηκε γύρω στις 07:00 ώρα Ελλάδος, με ριπές που έφταναν τα 183 χιλιόμετρα την ώρα κοντά στο Γκάλγουεϊ.

Στην ίδια περιοχή, καταρρίφθηκε επίσης το ρεκόρ μέσης ταχύτητας του ανέμου, καθώς καταγράφηκαν άνεμοι ταχύτητας 135 χιλιομέτρων την ώρα, η οποία αντιστοιχεί σε ανέμους τυφώνα, όπως διευκρίνισε η υπηρεσία.

Οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν σημαντικά προβλήματα, ιδίως στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως επίσης και στην παροχή ρεύματος, η οποία είχε διακοπεί για πάνω από μισό εκατομμύριο νοικοκυριά.

«Οι υποδομές ρεύματος υπέστησαν εκτεταμένες και μεγάλες ζημιές, πρωτοφανείς, με τις βλάβες στο δίκτυο να πλήττουν 560.000 πελάτες στις 06:00 GMT (08:00 ώρα Ελλάδος)», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δημόσιος φορέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ESB.

Στα αεροδρόμια των Κορκ, Σάνον, Δουβλίνου, πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν. Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο X την ματαίωση πάνω από 100 πτήσεων αναχώρησης και τον ίδιο αριθμό πτήσεων άφιξης και προειδοποίησε ότι προβλέπονται στη διάρκεια της ημέρας κι άλλες ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Passenger Update - 07.45 Friday



As of 07.45, airlines have cancelled around 230 flights scheduled to depart from and arrive into #DublinAirport this morning due to #StormÉowyn.



Winds remain very strong in the Dublin region and are expected to remain that way throughout the… pic.twitter.com/zoKYVaaLwK