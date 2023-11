Καταιγίδα Ciaran: Τρόμος για μάνα και μωρό στη Βρετανία - Σπάνε τα τζάμια ενώ κοιμούνται (vid)

Σε βίντεο από κάμερα ενδοεπικοινωνίας καταγράφηκε η στιγμή που φαίνεται μία μητέρα να είναι ξαπλωμένη δίπλα από την κούνια του μωρού της, όταν το παράθυρο του δωματίου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα γίνεται κομμάτια, από το πέρασμα της κακοκαιρίας Ciaran που «χτύπησε» το σπίτι της.

Η μητέρα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου αρπάζει το μωρό από την κούνια σώζοντάς το την τελευταία στιγμή από τα θραύσματα.

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό και μπήκα στιγμιαία σε κατάσταση επιβίωσης. Τα τζάμια έπεφταν παντού και την άρπαξα και έτρεξα έξω από το δωμάτιο, κατέβηκα τις σκάλες. Νόμιζα ότι όλο το σπίτι θα κατέρρεε για να είμαι ειλικρινής».

Μέχρι να έρθουν οι ομάδες διάσωσης για να απομακρύνουν εκείνη και άλλους κατοίκους που επλήγησαν από την κακοκαιρία σε κοντινά ξενοδοχεία, έμεινε αγκαλιά με το μωρό της στο διάδρομο του σπιτιού

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παρόμοιο είναι το σκηνικό και στο σαλόνι και στην κουζίνα. Όλο το πίσω μέρος του σπιτιού μοιάζει να ανατινάχθηκε. Επέστρεψα στην κρεβατοκάμαρα και υπήρχαν παντού γυαλιά, στην κούνια της, στο κρεβάτι μου, σε όλο το πάτωμα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιστρέψουμε σύντομα, δεν είναι ασφαλές μέρος προς το παρόν για την κόρη μου», πρόσθεσε.

Shocking scenes! This is the moment a window shatters and blows towards a mother and her baby. They are thankfully both safe and have been moved into a hotel in St Helier. #StormCiaran @ITVChannelTV @itvnews pic.twitter.com/9wLHtIDazi