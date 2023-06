Η επιτιθέμενη στην Ουκρανία Ρωσία καταγγέλλει την Ελλάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η Ρωσία που εισέβαλε στην Ουκρανία, δημοσίευσε μέσω των πρεσβειών της μια καταγγελτική έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σε πληθώρα «υποδειγματικών», όπως αναφέρει ειρωνικά, δυτικών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Οι «ορισμένες χώρες» περιλαμβάνουν τις αυτοαποκαλούμενες «υποδειγματικές» δυτικές δημοκρατίες που έδωσαν στους εαυτούς τους το δικαίωμα να «εξάγουν» τα δικά τους πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως καθολικά, αναφέρει χαρακτηριστικά στη σχετική της ανάρτηση η ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα.

