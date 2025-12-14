«Καρφίτσες στον χάρτη»: Πώς οι μαθητές του Σικάγο παρακολουθούν τις επιχειρήσεις της ICE

Το χωρίς παράθυρα γραφείο της εφημερίδας The Phoenix του Loyola University Chicago ζωντανεύει με έναν σχεδόν ρυθμικό βουητό, σαν παλιό ψυγείο. Μια καφετιέρα κάνει θόρυβο στη γωνία, ενώ οι μαθήτριες Τζούλια Πεντασούλιο και Έλα Ντάρτι σκύβουν πάνω από έναν φορητό υπολογιστή, ενημερώνοντας έναν χάρτη Google.

Κάθε κόκκινη καρφίτσα σημειώνει μια εμφάνιση ομοσπονδιακών πρακτόρων ICE κοντά στο campus και τις γύρω γειτονιές.

Η αρχισυντάκτρια Λίλι Μάλον εξετάζει αναφορές από το Rogers Park, μια γειτονιά στην παραλία της λίμνης του Σικάγο όπου μιλιούνται 80 γλώσσες. Μόνο εκείνη την ημέρα προστέθηκαν νέες καρφίτσες από επτά αναφορές - βαν που κινούνταν γρήγορα σε παράδρομους, πράκτορες με μάσκες να τραβούν όπλα, φοιτητές να παρακολουθούν από παράθυρα κοιτώνων καθώς γείτονες οδηγούνταν μακριά.

Οι νεαροί φοιτητές δημοσιογράφοι συνήθως αναλαμβάνουν συνταγές για Ευχαριστίες ή φωταγώγηση χριστουγεννιάτικων δέντρων, αλλά βρέθηκαν με νέο ρόλο υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ: να καταγράφουν τις επιχειρήσεις μετανάστευσης. Στόχος τους είναι να μετατρέψουν φήμες σε γεγονότα και να παρέχουν στους κατοίκους έναν χάρτη με συχνά στοχευόμενες περιοχές, καθώς η ανησυχία αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες για το ποιος μπορεί να συλληφθεί.

Φοιτητές και έμπειροι δημοσιογράφοι λένε ότι τα πανεπιστημιακά γραφεία τύπου, τα ανεξάρτητα μέσα και οι παραδοσιακές εφημερίδες του Σικάγο συνεργάζονται πλέον με τρόπους που ανατρέπουν δεκαετίες ανταγωνισμού, δημιουργώντας εργαλεία παρακολούθησης της επιβολής του νόμου και ανταλλάσσοντας πληροφορίες.

Από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η κυβέρνησή του έχει διατάξει επιθετικές επιχειρήσεις σε πόλεις με μεγάλες κοινότητες μεταναστών, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγο, για να υλοποιήσει την προεκλογική υπόσχεση για απέλαση ατόμων που ζουν παράνομα στις ΗΠΑ.

Δημιουργία του χάρτη

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Μάλον και η Πεντασούλιο, διευθύντρια του The Phoenix, άνοιξαν έναν κενό χάρτη Google και άρχισαν να τοποθετούν καρφίτσες - καθεμία επιβεβαιωμένη μέσω φωτογραφιών, βίντεο με χρονική σήμανση ή πολλών μαρτύρων.

Οι καρφίτσες έδιναν στους φοιτητές και στους κατοίκους έναν τρόπο να συγκρίνουν φήμη και γεγονός, να δουν ποιες εμφανίσεις είχαν επιβεβαιωθεί και να κατανοήσουν πού συγκεντρώνονταν οι πράκτορες τις τελευταίες μέρες, ώστε να εκτιμήσουν ποιες περιοχές μπορεί να είναι επικίνδυνες.

Σημειώσεις επισυνάπτονται σε κάθε καρφίτσα:

12 Οκτωβρίου: Πολλοί οπλισμένοι πράκτορες εντοπίστηκαν στη 1200 W North Shore Avenue το μεσημέρι.

21 Οκτωβρίου: Αναφέρθηκε σύλληψη στο Home Depot της North Lincoln Avenue στις 9:58 π.μ.

Εκπρόσωπος του DHS επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η Συνοριακή Φρουρά των ΗΠΑ πραγματοποίησε επιχειρήσεις επιβολής του νόμου και έκανε συλλήψεις σε αυτές τις τοποθεσίες στις συγκεκριμένες ημερομηνίες.